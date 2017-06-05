Неудавшаяся шутка: к давке в Турине привел розыгрыш подростков

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Причиной давки в итальянском Турине во время просмотра финального матча футбольной Лиги чемпионов стал неудачный розыгрыш подростков, решивших притвориться террористами-смертниками. Об этом сообщает портал Football Italia.

Напомним, что трагедия произошла в субботу на площади Сан-Карло в Турине. Чтобы посмотреть матч «Ювентус» — «Реал» на большом экране собралось около 20 тысяч болельщиков. Когда «Реал» забил третий гол, раздался хлопок и кто-то в толпе закричал, что это бомба. Люди в панике начали разбегаться. В образовавшейся давке пострадали более 1500 человек. Сейчас трое раненых находятся в критическом состоянии, среди них семилетний ребенок.

«1527 болельщикам понадобилось оказание медпомощи. Наибольшее опасение врачей вызывает состояние трех человек, в том числе одного ребенка», — говорится в распространенном заявлении властей.

Проанализировав данные с камер видеонаблюдения, итальянская полиция вычислила двух подростков. Один из них вскинул руки вверх и начал что-то кричать как раз перед тем как толпа бросилась в рассыпную. Именно действия этих молодых людей, по мнению правоохранителей, и привели к давке.

Imágenes exclusivas del incidente en la Piazza San Carlo. ¡LAMENTABLE!

Se confirmó centenar de heridos, niños desaparecidos. ???????? pic.twitter.com/ZRlWuYBOuM — Juventus Venezuela (@Juventus_VEN) June 3, 2017

В префектуре как одну из причин трагедии называют и «массовый психоз перед террористической опасностью».

Итальянский журналист Танкреди Палмери, который стал очевидцем инцидента, рассказал, что на одном конце площади — у входа в метро — упали металлические ворота. Звук удара ворот о брусчатку разнесся по всей площади, что и повлекло за собой переполох в толпе и последующую давку. Однако полиция все-таки стала отрабатывать версию со взрывом петарды и хулиганством подростков.

Молодые люди во время допроса признались, что решили пошутить, притворившись террористами. Правда таких последствий своего розыгрыша они не ожидали и заявили, что шутка вышла из-под контроля.

«Мы услышали крики и внезапно тысячи людей стали толкать друг друга, чтобы добраться до выхода. Мы все были раздавлены в толпе, двое детей потеряли контакт со своими родителями и родственниками. Это не было бомбой, но казалось, что это именно она, потому что вокруг был хаос», — вспоминает еще один очевидец.

В финале Лиги чемпионов, который проходил в Кардиффе, «Ювентус» проиграл «Реалу» со счетом 1:4.

«Реал» стал первым клубом, который дважды подряд одержал победу в Лиге чемпионов. В 1992 году она пришла на смену Кубку европейских чемпионов. «Ювентус» в седьмой раз уступил в финале главного еврокубка — это является антирекордом турнира.

Трагический инцидент, произошедший в итальянском Турине, далеко не первый в истории футбола. Федеральное агентство новостей вспомнило еще случаи давки во время матчей.

23 октября 2010 года перед началом игры на стадионе Nyayo столице Кении – Найроби, в давке погибли семь человек. Трагедия случилась, когда толпы футбольных болельщиков заходили на стадион, где должны были играть две популярнейшие команды Кении: Gor Mahia и AFC Leopards.

В этом же году, 6 июня ранения в давке на стадионе Макхулонг в ЮАР получили девять человек, среди них – один полицейский. Столпотворение случилось у входа на стадион, где проходил товарищеский футбольный матч между командами Нигерии и Северной Кореи. Когда открылись ворота, болельщик слишком рьяно ломанулись на трибуны.

Годом ранее давка, возникшая 29 марта, на одном из стадионов в Абиджане, Кот‑д'Ивуар, привела к гибели 22 футбольных фанатов, а еще 132 получили ранения. Толкотня началась, когда все болельщики устремились на свои места на стадионе. Полиция применила слезоточивый газ, но это только усугубило ситуацию. Кроме того, в результате этой давки также обрушилась часть стены стадиона.



Летом 2000 года по меньшей мере, 12 человек погибли в столице Зимбабве, пытаясь покинуть Национальный стадион в Хараре, где полиция для успокоения разбушевавшихся болельщиков пустила в ход гранаты со слезоточивым газом. Трагедия произошла во время футбольного матча между командами ЮАР и Зимбабве в рамках отборочных соревнований за Кубок мира‑2002. Футбольный матч был прерван на 82‑й минуте встречи.