Uber и «Яндекс.Такси» пересядут на автомобили от «АвтоВАЗа»

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Санкт-Петербург, 5 июня. Российский «АвтоВАЗ» планирует расширение сотрудничества с такими сервисами, как «Яндекс.Такси» и Uber. Партнерское соглашение с «Яндексом» было подписано в середине мая, сообщил глава «АвтоВАЗа» Николя Мор в ходе Петербургского международного экономического форума.

«В первую очередь мы хотим, чтобы автомобили Lada были представлены в такси. Мы были рады подписать соглашения с «Яндекс.Такси» и Uber», — заявил Мор в ходе ПМЭФ-2017.

Как отметил Мор, партнерство позволит «АвтоВАЗу» нарастить долю своих автомобилей в системах агрегаторов такси — в первую очередь это касается газомоторных модификаций автомобилей отечественного производителя. Для работы с «Яндекс.Такси» были пока что авторизованы Lada X-Ray и Lada Vesta, которая станет первой газомоторной моделью «АвтоВАЗа».