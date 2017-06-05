Стало известно, когда новые Toyota Rush и Daihatsu Terios появятся на рынке

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Москва, 05 июня. Кроссоверы нового поколения Toyota Rush и Daihatsu Terios появятся на автомобильном рынке в 2018 году.

Как сообщают специализированные СМИ, ожидается, что внешний вид обновленных автомобилей будет выполнен в стилистике концептуальной модели Daihatsu FT Concept, которую, к слову, представляли на рынке два года назад.

Добавим, что габаритные размеры транспортных средств составят: длина — 4350 мм, ширина — 1750 мм, высота — 1690 мм. Расстояние между колесными осями составляет 2685 мм.