Дипотношения с Катаром разорвали уже четыре страны

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Доха (Катар), 05 июня. Объединенные Арабские Эмираты стали четвертым государством, заявившие о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Как передает «Газета.ru», ранее о разрыве всех контактов на дипломатическом уровне заявили в Бахрейне, а чуть позже – к бойкоту Дохи присоединились Саудовская Аравия и Египет.

Напомним, что сначала официальная Манама обвинила Доху во враждебном поведении по отношению к арабской республике. В Каире выступили с похожим заявлением, а Эр-Рияд прекратил наземное, авиа и морское сообщение с Катаром.