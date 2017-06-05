Фото обновленного Toyota Land Cruiser Prado появились в Сети

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Москва, 05 июня. Практически шпионские фото крайне низкого качества с изображением обновленного Toyota Land Cruiser Prado появились в Интернете.

Как сообщают специализированные издания, информация настолько тайная и засекреченная, что хакерам не удалось выкрасть цифровые фото обновленного авто, однако удалось сделать снимки брошюры, где было размещено изображение Land Cruiser Prado.

Судя по картинке, у внедорожника — измененная внешность, при этом больше всего нового — в передней части авто. Кроме того, в салоне будет новая приборная панель, а также новый блок управления и варианты обивки салона.

Добавим, что по прогнозам, стоимость обновленного Toyota Land Cruiser Prado на российском рынке составит порядка 2 миллионов рублей. Ожидается, что модель появится в продаже уже летом.