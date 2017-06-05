Повлиять на выборы и ситуацию в стране: Сечин определил цель антироссийских санкций

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Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил о том, что основной целью антироссийских санкций является обострение социально-экономической ситуации в стране и влияние на выборы. Такое мнение он выразил в интервью газете Financial Times.

«Целью было влияние, которое затронет социально-экономическую ситуацию. Целью было сделать ее хуже и таким образом повлиять на выборы. Это мое глубокое убеждение», — сказал он.

Сечин назвал ограничительные меры, принятые против России неоправданными и незаконными.

«Нельзя переносить политическую ответственность на корпоративный уровень. Мы не являемся частью международной политики, мы не формируем политику», — отметил он.

По словам главы «Роснефти», раньше капитализация компании, которой он управляет достигала девяносто трех миллиардов долларов, а после введения санкций она упала до шестидесяти двух миллиардов долларов. И это несмотря на то, что сама «Роснефть» устойчива перед лицом санкций. Причину же, Сечин видит в том, что введенные ограничения негативно отражаются на ее восприятии игроками на рынке.

«Те проблемы, которые у нас могли возникнуть из-за санкций, мы решаем без каких-либо сложностей. Пока они не оказали на нас негативного влияния. Но рынки воспринимают это по-другому», — пояснил он.

С мнением о том, что частные компании более эффективны, чем государственные, Сечин не согласился.

«Нам продолжают говорить, что частные компании работают более эффективно. И я полностью не согласен с этим. Мы, безусловно, демонстрируем, что мы конкурентоспособны, мы можем конкурировать с любыми игроками на рынке», — отметил он.

Напомним, что Европейский суд юстиции общей юрисдикции в марте признал обоснованными санкции Евросоюза, введенные в связи с ситуацией на Украине, в отношении ряда российских компаний, включая «Роснефть». Санкции против «Роснефти» в 2014 году ввели и США.

Игорь Сечин также заявил, что назначение бывшего руководителя нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США положительно отразится на нефтяной промышленности.

«Это действительно хорошо для этой индустрии. Наш уважаемый Рекс Тиллерсон, наш бывший коллега, отлично осознает ту синергию, которая возникает в результате реализации совместных проектов», — сказал он.

Глава «Роснефти» пояснил, что в современном мире существуют три регулятора.

«Первый — это американский нефтяной рынок, который производит 9,3 миллиона баррелей в день. Затем идет Саудовская Аравия. И потом – Россия. Таким образом координация этих трех лидеров, безусловно, стала бы выгодной для рынка, для компаний, для акционеров, для каждого», — сообщил он.

Если страны ОПЕК соберутся выйти из соглашения о добыче нефти, то «Роснефть» будет защищать свои рынки, рассказал Сечин.

«Если вопрос в том, как ОПЕК будет выходить из этих соглашений, то внезапно. Мы также будем готовы. Если что-то пойдет не так, мы не позволим им занять наши рынки. Мы будем защищаться», — заявил он.

По мнению главы «Роснефти» строгий мониторинг соблюдения условий сделки очень важен.

«Мы управляем рисками, мы должны оценивать каждую тенденцию, и каждая тенденция может сказаться на результатах нашей работы. Мы будем готовы. На данном этапе важно, чтобы действовала качественная система мониторинга», — отметил Сечин.

При этом он признал, что интересы стран, производящих нефть, рано или поздно разойдутся.

«У всех участников этого процесса есть свой собственный интерес. На этой стадии наши интересы, интересы Саудовской Аравии и интересы американской отрасли добычи сланцевой нефти приведены в соответствие. Но я предполагаю, что в определенный момент, рано или поздно, через некоторое время эти интересы разойдутся, и мы ответим на это», — отметил глава «Роснефти».

Напомним, что с 1 января 2017 года Россия и ОПЕК обязались сокращать добычу в течение полугода. Россия в соответствии с подписанным документом должна снизить производство на 300 тысяч баррелей в сутки. 25 мая 2017 года на встрече в Вене все участники соглашения согласились продлить срок его действия еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Россия являлась одним из инициаторов декабрьских договоренностей. По оценкам международных экспертов, если бы не действия нашей страны, это соглашение не было бы подписано. Факты говорят о том, что соглашение помогло остановить падение цен на нефть и стабилизировать их в коридоре 50–55 долларов за баррель. Практически все страны, подписавшие Венское соглашение, его выполнили