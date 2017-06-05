Сирия новости 5 июня 07.00: ИГ прорвало оборону САА под Дейр эз-Зором, ранен генерал САА Иссам Захреддин

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Сирия, 5 июня. ИГ* прорвало оборону САА под Дейр эз-Зором, ранен бригадный генерал САА Иссам Захреддин. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет бои с террористами под Дейр эз-Зором.

ВКС РФ: наносят авиаудары вдоль основного маршрута поставок ИГ в район Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»*: захватило школу «Панорама» в Дейр эз-Зоре, ранило бригадного генерала САА Иссама Захреддина, ИГ отбило атаку войск САА на востоке палестинского лагеря в Даръа.

Курды: бойцы SDF**** захватили ферму Рабиа и две деревни к западу от города Ракка.

«Хайят Тахрир Аш-Шам»***: боевики HTS обстреляли электростанцию Аль-Зара в сельской местности на юге провинции Хама.

Провинция Дейр эз-Зор

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, сегодня ночью после захвата школы «Панорама» террористы ИГ прорвали оборону САА на вершине Таль Умм-Аббуд. По словам военного источника в Дейр эз-Зоре, ситуация не очень хорошо складывается для сирийских военных на этом фронте, поскольку боевики ИГ неуклонно продвигаются к вершинам Тал Умм-Аббуд и Тал Сирия Тел. Если ИГ захватит эту точку полностью, то к рассвету террористы достигнут южного входа в Дейр эз-Зор.

Сирийские и российские военно-воздушные силы в настоящее время наносят авиаудары вдоль основного маршрута поставок ИГ в район Аль-Панорама.

В настоящее время из Дейр эз-Зора поступают противоречивые сведения о поражении САА. На данный момент войска Башара Асада отрицают, что отдали ИГИЛ* все окрестности района Аль-Панорама и настаивают на том, что боевиками захвачена только школа.

По неподтвержденным данным, в результате обстрела ИГИЛ ранен бригадный генерал республиканской гвардии Сирии Иссам Захреддин.

Провинция Даръа

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников, террористы ИГ отбили атаку войск САА на востоке палестинского лагеря (восточная сторона города Даръа) и захватили несколько зданий.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter инфопортал SMART News Agency, пожар на сельскохозяйственных угодиях, расположенных к востоку от столицы провинции распространился на территории 4,5 тысяч квадратных километров.

Провинция Ракка

Как сообщают в своих аккаунтах в Twitter (@Raqqa_SL, @AfarinMamosta) разные источники, бойцы SDF захватили ферму Рабиа и две деревни к западу от города Ракка. Деревни называются Хатунья и Кватанья.

Провинция Хама

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter портал SMART News Agency, боевики HTS обстреляли электростанцию Аль-Зара в сельской местности на юге провинции.

Ирак

По сообщению информационного агентства Iraqi News, как минимум 230 мирных жителей Мосула погибли за последние 2 дня в результате обстрела террористов ИГ с одной стороны и авиаударов ВВС Ирака с другой стороны.

По словам полковника сил быстрого реагирования Реда Абдуллы Аль-Бахадлы, от рук террористов ИГ, которые пытались отстоять район Аль-Занджили на западе Мосула, за два дня погибли 157 мирных жителей, включая женщин и детей. Воздушные удары иракских ВВС, нацеленные на скопления боевиков ИГ в районе Аль-Шифа, к северо-востоку от Мосула, в субботу унесли жизни 43 гражданских лиц.

По словам Бахадлы, 30 гражданских лиц были убиты, так как иракские войска атаковали очаги сопротивления ИГ в районах Аль-Шифа, Аль-Занджили, Аль-Борса, Баб Санджар и Баб аль-Туб на западе Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)