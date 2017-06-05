Стал известен топ лучших кроссоверов России до 800 тысяч рублей

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Москва, 05 июня. Эксперты автомобильной отрасли составили очередной рейтинг автопопулярности, опубликовав топ лучших кроссоверов страны до 800 тысяч рублей.

На первом месте топа — Renault Duster, стоимость которого начинается от 640 тысяч рублей и будет расти с учетом того, что будет добавлено в базовую версию транспортного средства.

На вторую строчку рейтинга самых-самых кроссоверов России в ценовом диапазоне до 800 тыс. рублей специалисты записали Hyundai Creta, базовую версию которой можно купить за 790 тысяч рублей.

Почетная третья строчка топа лучших кроссоверов РФ до 800 тысяч — Lifan Myway, который представлен в нашей стране в трех вариантах, самый дешевый из которых обойдется клиентам в 770 тысяч рублей.