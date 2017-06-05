Стал известен топ лучших кроссоверов России до 800 тысяч рублей
Москва, 05 июня. Эксперты автомобильной отрасли составили очередной рейтинг автопопулярности, опубликовав топ лучших кроссоверов страны до 800 тысяч рублей.
На первом месте топа — Renault Duster, стоимость которого начинается от 640 тысяч рублей и будет расти с учетом того, что будет добавлено в базовую версию транспортного средства.
На вторую строчку рейтинга самых-самых кроссоверов России в ценовом диапазоне до 800 тыс. рублей специалисты записали Hyundai Creta, базовую версию которой можно купить за 790 тысяч рублей.
Почетная третья строчка топа лучших кроссоверов РФ до 800 тысяч — Lifan Myway, который представлен в нашей стране в трех вариантах, самый дешевый из которых обойдется клиентам в 770 тысяч рублей.