Бахрейн разорвал дипотношения с Катаром
Манама (Бахрейн), 05 июня. Королевство Бахрейн разрывает дипломатические отношения с соседним Катаром.
Об этом передает RT, ссылаясь на официальное сообщение, размещенное на Интернет-портале внешнеполитического ведомства государства, в котором уточняется, что МИД Бахрейна отзывает всех сотрудников своего посольства в Дохе.
Данное решение было принято «с учетом действий со стороны Катара, направленных на дестабилизацию стабильности и безопасности Бахрейна, а также поддержки терроризма и оказания финансовой помощи группировкам для распространения хаоса».
Кроме того, сообщается, что официальная Манама ожидает, что катарские дипломаты покинут королевство в течение двух суток. Также Бахрейн запретил своим гражданам поездки в Катар.