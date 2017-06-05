Бахрейн разорвал дипотношения с Катаром

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Манама (Бахрейн), 05 июня. Королевство Бахрейн разрывает дипломатические отношения с соседним Катаром.

Об этом передает RT, ссылаясь на официальное сообщение, размещенное на Интернет-портале внешнеполитического ведомства государства, в котором уточняется, что МИД Бахрейна отзывает всех сотрудников своего посольства в Дохе.

Данное решение было принято «с учетом действий со стороны Катара, направленных на дестабилизацию стабильности и безопасности Бахрейна, а также поддержки терроризма и оказания финансовой помощи группировкам для распространения хаоса».

Кроме того, сообщается, что официальная Манама ожидает, что катарские дипломаты покинут королевство в течение двух суток. Также Бахрейн запретил своим гражданам поездки в Катар.