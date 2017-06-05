Вмешательство в выборы США и путь России: о чем Путин рассказал американской журналистке?

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США по всему миру активно вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая, якобы, вмешалась в их выборы, заявил американскому телеканалу NBC президент РФ Владимир Путин. При этом глава государства подчеркнул, что на деле подобное вмешательство не имеет смысла для нашей страны. Федеральное агентство новостей публикует основные выдержки из интервью российского президента журналистке Мегин Келли.

«Каждое действие имеет соответствующее противодействие. Но, повторяю, нам это и не нужно делать, потому что я ведь вам говорил не случайно, и вам, и другим представителям средств массовой информации, недавно во Франции был и говорил то же самое: президенты приходят и уходят, даже партии меняются у власти, а основная политическая линия не меняется. Поэтому по большому счету нам все равно, кто будет во главе Соединенных Штатов, мы примерно знаем, что будет происходить. И в этой связи нам, даже если бы было желание, смысла-то нет никакого вмешиваться», — пояснил российский лидер.

Владимир Путин также добавил, что настаивающие на достоверности информации о, якобы, имевшемся вмешательстве РФ в американские выборы введены в заблуждение, так как прямых доказательств подобного вмешательства нет. По словам президента, сегодня технологии таковы, что конечный адрес можно так закамуфлировать, что никто не поймет происхождение этого адреса.

«И, наоборот, можно так подставить любую структуру, любого человека, что все будут думать, что именно он является источником той или иной атаки. Современные технологии очень изощренные, тонкие и позволяют это сделать. Когда мы это поймем, мы избавимся от всяких иллюзий», — сказал он.

Ерундой, российский лидер назвал информацию о том, что у Москвы якобы есть компромат на американского президента Дональда Трампа.

Напомним, что анонимный документ, в котором говорилось, что некие «российские агенты» якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed в январе. Сам президент США ранее неоднократно опровергал сообщения о его «связях с Россией» и заявлял, что и не общается с российскими властями.

В интервью коснулись и «секретного канала связи», который, якобы обсуждали российский посол Сергей Кисляк и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России не было никаких каналов связи ни с одним из штабов кандидатов в президенты США, и Москва не занималась вопросами организации никаких каналов.

Путин заявил, что работа российского посла в США Сергея Кисляка была избрана в качестве линии атаки на президента Дональда Трампа.

«Для меня просто удивительно: вы на голом месте сделали сенсацию и превратили ее в инструмент борьбы с действующим президентом. Вы просто знаете что: вы такие изобретательные люди там, такие молодцы. Вам скучно жить, видимо», — отметил российский президент.

Глава России также добавил, что Кисляк выполняет в США свою работу и никаких «заседаний» с американскими официальными лицами у него не было.

Российский президент рассказал и о своих отношениях с экс-советником Трампа Майклом Флинном. По словам президента, их контакт ограничился приветствием и прощанием. А вот отношения с американской журналисткой Владимир Путин, пошутив, назвал более личными, намекнув на то, что они общаются вот уже два дня.

В поисках социально-политической справедливости США стоит изменить избирательное законодательство в пользу прямого тайного голосования, считает глава РФ.

«Конституция Соединенных Штатов и избирательное законодательство построены таким образом, что за кандидата может проголосовать большее количество выборщиков, за которым стоит меньшее количество избирателей. И такие случаи в истории Соединенных Штатов бывают. Правда? Поэтому, если уж говорить о какой-то социально-политической справедливости, то нужно, видимо, менять это избирательное законодательство, довести дело до того, чтобы прямым тайным голосованием избирался глава государства, и был прямой подсчет, который можно легко проконтролировать», — сказал он.

Узнав мнение российского лидера о вмешательстве Москвы в американские выборы, которое, якобы имело место быть, Мегин Келли задала президенту вопросы и о России. В ходе беседы Владимир Путин признал, что хоть ситуация в экономике и социальной жизни за последние семнадцать лет в нашей стране изменилась, но проблемы остались.

«Мы с вами сегодня дискутировали в ходе нашего разговора, но у нас в разы с этого времени: с 2000 года по сегодняшний день… У нас очень много проблем, и даже порог бедности немного сейчас стал хуже, чем мы планировали. Ситуация будет исправляться, я уверен. Но все-таки у нас в разы выросла реальная заработная плата населения, в разы выросла пенсия», — пояснил Путин.

Глава государства также отметил, что за это время экономика по объемам выросла почти в два раза и качество ее меняется.

«Не так быстро, как бы нам хотелось, но структура меняется. У нас сегодня совершенно другие Вооруженные силы по сравнению с тем, что было, скажем, 15 лет тому назад. И все это, конечно, включая и нашу великую историю, культуру, все это, а не только то, что мы видим сегодня, у подавляющего большинства граждан России вызывает гордость за свою страну», — констатировал глава государства.

О том, что в своем развитии Россия идет демократическим путем, никто не должен сомневаться, заявил президент РФ.

«Это – безусловно, и в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений. То, что у нас происходит в ходе какой-то внутриполитической борьбы, еще каких-то событий, происходит нечто, что характерно и для других стран, ничего в этом не вижу необычного», — отметил он.

При этом Путин добавил, что «если люди в ходе выражения своего собственного мнения нарушают действующее законодательство, действующий закон, то тогда, конечно, правоохранительные органы стараются навести порядок».

Россия готова прислушиваться к партнерам и их оценкам, если они не являются инструментом политической борьбы и их цель — налаживание контактов, заявил глава государства.

«Мы готовы прислушиваться к нашим партнерам, мы готовы прислушиваться к оценкам тогда, когда это делается доброжелательно, с целью наладить контакт, создать единую атмосферу, посвятить себя служению единым ценностям, но мы абсолютно не принимаем, когда подобные вещи используются в качестве инструментов политической борьбы. Хочу, чтобы все об этом знали. Вот в этом и есть наш месседж», — пояснил он.

Владимир Путин выразил надежду на то, что семнадцать лет у власти не сильно отразились на его личности. При этом российский президент подчеркнул, что чувствует прямую связь со страной и ее историей, в которой было много трагических событий.

«Что я чувствую? Я чувствую прямую живую связь с этой землей, с историей, со страной. Вот вы сказали, что в Петербурге уже несколько дней. Мы вчера разговаривали с премьер-министром Индии, он посещал Пискаревское мемориальное кладбище, где похоронено примерно 400 тысяч ленинградцев, как правило, мирных жителей, которые погибли во время Второй мировой войны в блокаде. Они умерли от голода. И в одной из могил похоронен мой старший брат, которого я никогда не видел, и я никогда не забуду об этом, так же, как и то, в каком состоянии была наша страна в начале 90-х годов», — сказал он.