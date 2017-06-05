Эйфелева башня погрузилась во тьму в память о жертвах теракта в Лондоне

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Париж, 05 июня. На Эйфелевой башне в Париже минувшей ночью в память о жертвах террористического акта в Лондоне погасили огни.

«Жители Парижа находятся в эту минуту рядом с жителями Лондона — наши мысли с жертвами и их близкими», — написала в Twitter глава администрации столицы Франции Энн Идальго.

Как передают «Известия», в знак солидарности со всеми погибшими и пострадавшими в столице Великобритании, а также их родными и близкими, подсветка главного символа Парижа была выключена в 00:45 по местному времени.

Напомним, что в результате теракта в Лондоне погибли семь человек, еще около 50 – получили ранения разной степени тяжести.