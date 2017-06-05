Поиски пропавшего при неизвестных обстоятельствах мужчины идут в Новосибирске

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Новосибирск, 05 июня. В Новосибирской области продолжаются поиски пропавшего 1 июня 52-летнего мужчины.

Как сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» в Вконтакте, некий Евгений Юшенков покинул свой дом в областном центре еще первого июня, и с тех пор его местоположение никому неизвестно.

Полицейские и общественники, занимающиеся поиском мужчины, обращаются за помощью ко всем, кто сможет пролить свет на историю, и просят позвонить по телефонам 8 (800) 700–54-52 или 02.

Сообщаются особые примеры пропавшего: рост около 180 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, с залысинами, глаза голубые. В день пропажи мужчина был одет в зеленую куртку и синие джинсы.