Всемирный банк сохранил прогноз роста мирового ВВП в 2017 году

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Вашингтон, 05 июня. Всемирный банк (ВБ) оставил в своих прогнозах ранее озвученную цифру роста мирового ВВП на уровне 2,7 процентных пункта.

Как передает «Газета.ru», в ВБ ожидают, что данный показатель будет выполнен при условии «возобновления роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, относящихся к экспортерам сырьевых товаров».

Кроме того, эксперты финансового института считают, что показатели роста экономики в семи крупнейших странах превысят «средние за долгосрочный период». Это, в свою очередь, потянет рост экономики и в других государствах.

Однако, в ВБ предупреждают и о возможных рисках. Так, сообщается, что на фоне «исключительно низкой волатильности финансовых рынков внезапная переоценка рынком политических рисков в развитых странах может привести к финансовым потрясениям».