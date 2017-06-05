ЕГЭ по обществознанию напишут более 350 тысяч выпускников в России

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Москва, 05 июня. Единый государственный экзамен по обществознанию напишут в понедельник 5 июня более 350 тысяч российских школьников.

Как передает RT, со ссылкой на официальный пресс-релиз Рособрнадзора, сегодня сдавать ЕГЭ собрались порядка 358 тысяч выпускников. К слову, обществознание – самый массовый экзамен по выбору и сдавать его будут более половины принимающих в тестировании школьников.

Работа по обществознанию состоится из двух больших частей, в течение четырех часов, отводимых для сдачи ЕГЭ, необходимо выполнить 29 заданий. Чтобы сдать госэкзамен, надо набрать, как минимум 42 балла.

Добавим, что результаты по испытанию по обществознанию станут известны после 22 июня. В целом кампания по сдаче единого государственного экзамена завершится в России 1 июля.