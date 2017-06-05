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Пекин, 5 июня. На нефтехимическом заводе в восточной китайской провинции Шаньду прогремел мощный взрыв, сообщило агентство Xinhua. Информация о жертвах и масштабах ущерба не сообщается.

Агентство сообщило, что предприятие «Линьи Цзиньюй петрокемикал» находится в специальной экономической зоне «Линьи линьган». После взрыва на нефтехимическом заводе начался пожар.

На место аварии были вызваны экстренные службы и представители властей. В данный момент устанавливаются причины инцидента.