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Происшествия
На нефтехимическом заводе на востоке Китая произошел мощный взрыв — СМИ

На нефтехимическом заводе на востоке Китая произошел мощный взрыв — СМИ

5:00  5 Июня 2017
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На нефтехимическом заводе на востоке Китая произошел мощный взрыв — СМИ

Пекин, 5 июня. На нефтехимическом заводе в восточной китайской провинции Шаньду прогремел мощный взрыв, сообщило агентство Xinhua. Информация о жертвах и масштабах ущерба не сообщается.

Агентство сообщило, что предприятие «Линьи Цзиньюй петрокемикал» находится в специальной экономической зоне «Линьи линьган». После взрыва на нефтехимическом заводе начался пожар.

На место аварии были вызваны экстренные службы и представители властей. В данный момент устанавливаются причины инцидента.

Олег Сорокин
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