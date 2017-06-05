В результате крушения самолета Piper в Калифорнии погибли два человека

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Сакраменто, 5 июня. Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета, сообщают американские СМИ, со ссылкой на пожарных округа Вентура в Калифорнии.

По сообщениям СМИ, происшествие случилось в долине Санта-Роза.

«Одномоторный самолет Piper разбился, два человека погибли до прибытия медиков», — говорится в сообщении.

В данный момент специалисты устанавливают причины крушения легкомоторного самолета.

Напомним, что ранее Газета.ru сообщала о крушении легкого самолета в Японии.