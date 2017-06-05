В Новосибирске мать сумела спасти ребенка от падающего с 8-го этажа стекла

В Избранное

Скопировать

Новосибирск, 5 июня. В Новосибирске мать закрыла собой ребенка в коляске, когда увидела, что на него с восьмого этажа дома падает стекло.

По сообщению очевидцев, инцидент произошел 4 июня на Большевистской улице недалеко от местного магазина. Жительница Новосибирска пошла в продуктовый магазин, взяв с собой ребенка в коляске. И только пострадавшая захотела взять грудного малыша на руки, как увидела, что на них с 8-го этажа падает стекло. Прикрыв собой ребенка, женщина получила травмы спины.

Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств просшедшего. Вызваны специалисты, которые должны установить, по какой причине стекло стало падать вниз. Об этом сообщает портал Inforeactor.ru.