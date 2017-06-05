Чемпиона НБА Фишера арестовали за вождение в нетрезвом виде - СМИ

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Нью-Йорк, 5 июня. Пятикратного чемпиона НБА Дерека Фишера арестовали в США за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщают американские СМИ.

По сообщениям СМИ, в воскресенье машина, которой управлял Фишер, врезалась в бордюр и перевернулась. В результате происшествия никто не пострадал. Однако, 42-летний экс-баскетболист был арестован полицией, так как в его крови обнаружили алкоголь.

Напомним, что Дерек Фишер выигрывал чемпионат НБА в 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 гг. Он выступал за клубы: «Лейкерс», «Голден Стэйт», «Юту», «Оклахому-Сити» и «Даллас».

Сразу после завершения своей карьеры игрока Фишер стал тренером клуба «Нью-Йорк Никс», которым он руководил с 2014 по 2016 год.