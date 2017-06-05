В результате взрыва бытового газа в Химках пострадали два человека - МЧС

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Москва, 5 июня. Взрыв бытового газа произошел квартире в подмосковных Химках. В результате взрыва пострадали два человека, сообщил представитель экстренных служб.

«Поступило сообщение о хлопке неизвестного происхождения в доме 40 на Юбилейной улице. В результате происшествия пострадали два человека», — заявил он.

В данный момент специалисты выясняют причины произошедшего инцидента.

Напомним, что в мае спасатели МЧС России после взрыва газа нашли под завалами жилого дома в Сочи двух человек. Об этом писал Газета.ru.