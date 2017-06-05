Лишь отряды курдской самообороны могут освободить Ракку - Пентагон

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Вашингтон, 5 июня. Лишь отряды «Сил демократической Сирии», которые состоят из курдских ополченцев, и «Сирийской арабской коалиции» при поддержке международной коалиции во главе с США смогут освободить город Ракка от боевиков террористической группировки «ИГ»*, сообщил в воскресенье официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США майор Джош Джакс.

Такое заявление майор Джакс сделал, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о начале проведения в ночь со 2 на 3 июня операции по зачистке Ракки от экстремистов.

«Мы осознаем проблемы с безопасностью нашего партнера по коалиции Турции и ценим жертвы и вклад Турции в борьбу с ИГ», — добавил Джакс, не став углубляться в подробности этой операции.

Напомним, что в это воскресенье премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что Вашингтон проинформировал Анкару о начале боевых действий по освобождению Ракки. Как сообщил политик, США пообещали, что после окончания операции не будут долго сотрудничать с курдами.

* Организация запрещена на территории РФ.