«Ювентус» доказал, что является лучшим клубом в Италии - Хедира

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Турин, 5 июня. Полузащитник футбольного клуба «Ювентус» Сами Хедира сказал, что в финале Лиги чемпионов их клуб сделал все возможное, а также передал поздравлению тренеру «Реала» Зинедина Зидана с победой в турнире.

«Мы очень разочарованы этим поражением. Мы сделали все возможное, но этого оказалось мало. Тем не менее, мы можем гордиться прошедшим сезоном. «Ювентус» практически идеально выступил в Европе, выйдя в финал крупного турнира. Мы вновь показали, что являемся первым клубом Италии. Хочу поздравить Зинедина Зидана и моих друзей из «Реала» с первой в истории защитой титула победителей Лиги чемпионов», — написал Хедира в своем аккаунте социальной сети Instagram.

Также Хедира пообещал своим фанатам, что команда вынесет урок из этого поражения и выступит в новом сезоне еще лучше.

Напомним, что «Реал» нанес поражение «Ювентусу» в финале турнира и впервые защитил титул чемпионов. Матч завершился со счетом 4:1. «Газета.Ru» транслировала игру в режиме онлайн.