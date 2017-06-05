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Спорт
«Ювентус» доказал, что является лучшим клубом в Италии - Хедира

«Ювентус» доказал, что является лучшим клубом в Италии - Хедира

3:32  5 Июня 2017  /обновлено: 3:34  05 Июня 2017
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«Ювентус» доказал, что является лучшим клубом в Италии - Хедира

Турин, 5 июня. Полузащитник футбольного клуба «Ювентус» Сами Хедира сказал, что в финале Лиги чемпионов их клуб сделал все возможное, а также передал поздравлению тренеру «Реала» Зинедина Зидана с победой в турнире.

«Мы очень разочарованы этим поражением. Мы сделали все возможное, но этого оказалось мало. Тем не менее, мы можем гордиться прошедшим сезоном. «Ювентус» практически идеально выступил в Европе, выйдя в финал крупного турнира. Мы вновь показали, что являемся первым клубом Италии. Хочу поздравить Зинедина Зидана и моих друзей из «Реала» с первой в истории защитой титула победителей Лиги чемпионов», — написал Хедира в своем аккаунте социальной сети Instagram.

Также Хедира пообещал своим фанатам, что команда вынесет урок из этого поражения и выступит в новом сезоне еще лучше.

Напомним, что «Реал» нанес поражение «Ювентусу» в финале турнира и впервые защитил титул чемпионов. Матч завершился со счетом 4:1. «Газета.Ru» транслировала игру в режиме онлайн.

 

#хедира
Олег Сорокин
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