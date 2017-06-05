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Происшествия
Аэропорт Кишинева прерывал свою работу из-за инцидента с румынским самолетом

Аэропорт Кишинева прерывал свою работу из-за инцидента с румынским самолетом

3:17  5 Июня 2017
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Аэропорт Кишинева прерывал свою работу из-за инцидента с румынским самолетом

Кишинев, 5 июня. Международный аэропорт Кишинева прерывал свою деятельность в воскресенье на один час из-за инцидента с самолетом румынской авиакомпании «Tarom», который выкатился при посадке за границу взлетно-посадочной полосы, сообщил представитель аэропорта.

Напомним, что аэропорт был закрыт с 18 часов 15 минут до 19 часов 15 минут местного времени. В результате происшествия никто не пострадал.

Олег Сорокин
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