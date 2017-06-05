Российский самолет совершит наблюдательный полет над Болгарией

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София, 5 июня. Российский самолет Ан-30Б выполнит наблюдательный полет над территорией Болгарии с 5-го по 9-е июня. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

Шишин уточнил, что маршрут полета российского лайнера согласован с болгарской стороной. Кроме того, представители Болгарии будут присутствовать на борту Ан-30Б. Они проследят за соблюдением правил применения аппаратуры.

Наблюдательные полеты выполняются в рамках международного договора по открытому небу. Такие мероприятия способствуют большей открытости в военном деле на международной арене, — сказал Шишин, слова которого цитирует Газета.ru.