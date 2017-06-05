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Происшествия
Полиция отпустила одного из задержанных в связи с терактом в Лондоне

Полиция отпустила одного из задержанных в связи с терактом в Лондоне

3:09  5 Июня 2017  /обновлено: 3:09  05 Июня 2017
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Полиция отпустила одного из задержанных в связи с терактом в Лондоне

Лондон, 5 июня. Полиция Великобритании отпустила одного из двенадцати задержанных накануне в связи с нападением в Лондоне, не предъявив ему обвинений, сообщил начальник контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули. 

«Мужчина 50 лет, задержанный в районе Баркинга, был отпущен на свободу без предъявления обвинения»,  — заявил Марк Роули. Он также добавил, что еще одиннадцать человек пока что находятся под стражей.

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда сказал, что для того, чтобы обеспечить безопасность по всему Лондону будут задействованы дополнительные силы полиции. Он также обещал поделиться информацией о личностях нападавших, как только это станет возможным.

#роули
Олег Сорокин
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