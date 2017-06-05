Три человека сорвались в ущелье со спасательного вертолета в Австрии

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Вена, 5 июня. Два альпиниста были вынуждены вызвать спасателей, оказавшись в экстремальной ситуации при восхождении на гору Айзенэрцер-Райхенштайн в Австрии. Об инциденте сообщило Австрийское агентство печати (APA).

На помощь альпинистам отправился полицейский вертолет. На борт воздушного судна был закреплен канат, по которому застрявшие туристы должны были подняться. Но веревка оборвалась. Все трое упали в ущелье.

Полицейский и альпинистка погибли. Еще один человек госпитализирован с тяжелыми травмами.

Ранее Газета.ru сообщала, что причиной давки в Турине стал розыгрыш подростков.