Давку в Турине спровоцировал розыгрыш подростков

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Турин, 5 июня. Причиной давки в фан-зоне на площади Сан-Карло в итальянском Турине в ходе просмотра финального поединка Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» послужил розыгрыш, устроенный двумя подростками. Об этом сообщает Football Italia.

Издание отмечает, что подростки решили притвориться террористами-смертниками. На записи видно, как один из них машет рюкзаком и что-то кричит. Сразу после этого люди разбегаются. На допросе в полицейском участке хулиганы признали свою вину.

В результате давки в Турине пострадали более полутора тысяч человек, — напоминает Газета.ru.