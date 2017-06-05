Установлены личности всех погибших под Тверью

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Тверь, 5 июня. Установлены личности всех погибших в результате стрельбы мужчины на территории садоводческого товарищества «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области, сообщил руководитель пресс-службы регионального УМВД Вадим Левшин.

«Личности всех убитых установлены, среди них есть пожилая женщина в возрасте более 90 лет», — сообщил Вадим Левшин.

Напомним, что инцидент произошел минувшей ночью. По данным Следственного Комитета, житель Москвы 1972 года рождения употреблял алкоголь со знакомыми на даче. Во время застолья между гостями произошла бытовая ссора, после которой подозреваемый уехал. Однако, затем он вернулся с охотничьим ружьем и произвел несколько выстрелов. В результате инцидента погибли девять человек.