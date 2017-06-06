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Москва, 6 июня. МВД РФ рекомендовало властям городов, в которых пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, запретить продажу алкоголя в дни игр вблизи стадионов. Об этом сообщил первый замначальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД РФ Антон Гусев.

Он отметил, что решения будут находиться в компетенции местных властей и приниматься в каждом случае отдельно.

«Мы передали наши рекомендации, согласно которым в дни проведения матчей нужно приостановить продажу алкоголя в любой таре в непосредственной близости от объекта — в радиусе от 500 метров до двух километров от него», — заявил Гусев журналистам.

Кроме того, проносить любые напитки в стеклянной таре будет запрещено на территорию стадионов и фан-зоны.