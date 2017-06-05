Жалкое оправдание: Трамп резко отреагировал на ответ мэра Лондона

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 5 июня. Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на ответ пресс-службы раскритикованного американским лидером мэра Лондона Садика Хана, назвав его жалким оправданием.

«Жалкое оправдание со стороны мэра Лондона Садика Хана, которому пришлось быстро думать о своем призыве «не беспокоиться», — написал Трамп в Twitter.

Президент США также отметил, что СМИ выгораживают Хана.

Критика в адрес главы британской столицы была вызвана его призывом «не беспокоиться» после теракта в Лондоне. В пресс-службе Садика Хана заявили, что его слова вырвали из контекста.

Напомним, в результате нападений в Лондоне в ночь на 4 июня, погибли 7 человек, еще 21 из 48 раненых находится в критическом состоянии, сообщает Ura.ru.