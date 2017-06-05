Путин послал США недвусмысленный месседж

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Санкт-Петербург, 5 июня. Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия развивается по демократическому пути, однако оценки извне должны звучать доброжелательно, а не как инструмент политической борьбы.

Российский президент в ходе интервью каналу NBC заявил, что Россия развивается по демократическому пути. «Вы нас постоянно учите, как жить. Мы можем прислушаться к оценкам, когда они делаются доброжелательно. Но подобные вещи не должны применяться как инструменты политической борьбы. Это наш месседж», — сказал Владимир Путин.