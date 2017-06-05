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Политика
Путин заявил, что для России не принципиально, кто возглавляет США

Путин заявил, что для России не принципиально, кто возглавляет США

2:12  5 Июня 2017
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Путин

Санкт-Петербург, 5 июня. Глава государства Владимир Путин в ходе интервью каналу NBC заявил, что по большому счету России все равно, кто возглавляет США, поскольку президенты приходят и уходят, но главная линия остается. 

США по всему миру вмешиваются в предвыборные кампании во всех странах, заявил российский президент Владимир Путин.  «Всюду вы слышите стоны, что Америка постоянно вмешивается. Это констатация факта. Я пвторю: нам даже не нужно это. Президенты приходят и уходят, но главная линия остается. По большому счету нам все равно, кто президент США», — сказал глава государства. 

Ирина Селезнева
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