Путин порекомендовал США изменить свою избирательную систему

Санкт-Петербург, 5 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью ведущей американского телеканала NBC Мегин Келли, что Соединенным Штатам стоит перестать вмешиваться во внутренние дела других стран, а заняться усовершенствованием своей собственной системы выборов.

«Конституция Соединенных Штатов и избирательное законодательство построены таким образом, что за кандидата может проголосовать большее количество выборщиков, за которым стоит меньшее количество избирателей, и такие случаи в истории Соединенных Штатов бывают. Поэтому, если уж говорить о какой-то социально-политической справедливости, то нужно, видимо, менять это избирательное законодательство, довести дело до того, чтобы прямым тайным голосованием избирался глава государства, и был прямой подсчет, который можно легко проконтролировать. И не нужно ни на кого ссылаться и винить кого бы то ни было в своих бедах тем, кто выборы проиграл», — заявил президент РФ Путин.