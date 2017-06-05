Путин назвал нонсенсом информацию о «компромате на Трампа»
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Санкт-Петербург, 5 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает нонсенсом информацию о том, якобы Кремль располагает неким компроматом на действующего президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью для канала NBC.
Путин отметил, что растиражированная в СМИ информация о «компромате на Трампа» — очередная ерунда.
«Трамп приезжал в Москву в свое время. Но мы никогда не встречались», — подчеркнул российский лидер.
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