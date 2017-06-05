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Политика
Путин назвал нонсенсом информацию о «компромате на Трампа»

Путин назвал нонсенсом информацию о «компромате на Трампа»

2:26  5 Июня 2017  /обновлено: 2:39  05 Июня 2017
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Путин назвал нонсенсом информацию о «компромате на Трампа»

Санкт-Петербург, 5 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин  считает нонсенсом информацию о том, якобы Кремль располагает неким компроматом на действующего президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью для канала NBC.

Путин отметил, что растиражированная в СМИ информация о «компромате на Трампа» — очередная ерунда.

«Трамп приезжал в Москву в свое время. Но мы никогда не встречались»,  — подчеркнул российский лидер.

#владимирпутин #дональдтрамп
Сергей Свазовский
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