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Происшествия
Оцепление с места массового убийства под Тверью не снято

Оцепление с места массового убийства под Тверью не снято

1:34  5 Июня 2017
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Оцепление с места массового убийства под Тверью не снято

Тверь, 5 июня. Оцепление с места убийства девяти отдыхающих на территории  садового товарищества в поселке Редкино в Тверской области по прежнему не снято.

Оперативно-следственная группа уже завершила свою работу. Место трагедии сейчас охраняется силами Росгвардии. Правоохранители опрашивают свидетелей происшествия. Следственные мероприятия проводятся по всей территории поселка, — пишет РИА Новости.

О массовом убийстве в Тверской области сообщала Газета.ru.

Сергей Свазовский
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