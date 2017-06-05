Оцепление с места массового убийства под Тверью не снято

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Тверь, 5 июня. Оцепление с места убийства девяти отдыхающих на территории садового товарищества в поселке Редкино в Тверской области по прежнему не снято.

Оперативно-следственная группа уже завершила свою работу. Место трагедии сейчас охраняется силами Росгвардии. Правоохранители опрашивают свидетелей происшествия. Следственные мероприятия проводятся по всей территории поселка, — пишет РИА Новости.

О массовом убийстве в Тверской области сообщала Газета.ru.