ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракты в Лондоне

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Лондон, 5 июня. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за террористические акты в Лондоне, в результате которых погибли семь человек. Соответствующую информацию обнародовало подконтрольное боевикам агентство Amaq.

Следует отметить, что ИГИЛ* зачастую заявляет о своей ответственности за теракты даже в тех случаях, когда связь организации с исполнителями носит лишь косвенный характер.

О теракте в Лондоне сообщала Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.