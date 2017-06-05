Полиция Лондона не отреагировала на сигнал от одного из террористов

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Лондон, 5 июня. Лондонские правоохранители оставили без внимания действия одного из предполагаемых исполнителей теракта в столице Великобритании, выражавшего поддержку аналогичным преступлениям. Об этом сообщает BBC.

Знакомый предполагаемого террориста рассказал, что обратил внимание на его взгляды. Мужчина оправдывал теракты, что свойственно большинству радикалов, — отмечает ВВС.

Попытки привлечь к нему внимание полицейских не принесли результатов, — пишет британское издание.

Ранее Газета.ru сообщала о намерении Дональда Трампа посетить Лондон после теракта.