Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Полиция Лондона не отреагировала на сигнал от одного из террористов

Полиция Лондона не отреагировала на сигнал от одного из террористов

1:09  5 Июня 2017
36

Полиция Лондона не отреагировала на сигнал от одного из террористов

Лондон, 5 июня. Лондонские правоохранители оставили без внимания действия одного из предполагаемых исполнителей теракта в столице Великобритании, выражавшего поддержку аналогичным преступлениям. Об этом сообщает BBC.

Знакомый предполагаемого террориста рассказал, что обратил внимание на его взгляды. Мужчина оправдывал теракты, что свойственно большинству радикалов, — отмечает ВВС.

Попытки привлечь к нему внимание полицейских не принесли результатов, — пишет британское издание.

Ранее Газета.ru сообщала о намерении Дональда Трампа посетить Лондон после теракта.

Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть