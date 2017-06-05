Соцсети высмеяли журналиста, вызвавшего ИГИЛ на бой

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Вашингтон, 5 июня. Социальные сети активно отреагировали на слова американского журналиста Андре Уокера, вызвавшего на бой террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»*.

Скандальную запись в Twitter журналист снабдил фотографией, где Уокер позирует с мечом. Через некоторое время твитт был удален. Пользователи социальных сетей подвергли Уокера острой критике. Наиболее деликатные люди назвали его слова «несвоевременными» на фоне теракта в Лондоне.

О террористических актах в столице Великобритании сообщила Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.