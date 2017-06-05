Антироссийские санкции призваны повлиять на выборы в РФ — Сечин
Москва, 5 июня. Санкции в отношении российских компаний были введены, чтобы повлиять на исход выборов в России. Такое мнение выразил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Сечин считает, что ограничительные меры призваны ухудшить социально-экономическую ситуацию в стране, тем самым повлияв на результаты выборов.
Глава «Роснефти» назвал подобные санкции неоправданными и незаконными. Он отметил, что не являясь частью международных отношений, корпорации не формируют политику государства.
Сечин также заявил, что «Роснефть» конкурентоспособна на рынке, несмотря на расхожее мнение о неэффективности государственных компаний.
Ранее сообщалось о возможной приватизации «Роснефти».