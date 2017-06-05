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Москва, 5 июня. Санкции в отношении российских компаний были введены, чтобы повлиять на исход выборов в России. Такое мнение выразил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Сечин считает, что ограничительные меры призваны ухудшить социально-экономическую ситуацию в стране, тем самым повлияв на результаты выборов.

Глава «Роснефти» назвал подобные санкции неоправданными и незаконными. Он отметил, что не являясь частью международных отношений, корпорации не формируют политику государства.

Сечин также заявил, что «Роснефть» конкурентоспособна на рынке, несмотря на расхожее мнение о неэффективности государственных компаний.

Ранее сообщалось о возможной приватизации «Роснефти».