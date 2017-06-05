Американский сенатор усомнился в заявлениях Клинтон о хакерах из России

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Вашингтон, 5 июня. Заместитель руководителя специального комитета по разведке Сената Марк Уорнер усомнился в правдивости заявлений Хиллари Клинтон о якобы имевших место атаках российских хакеров на серверы демократов во время президентской кампании в США.

Уорнер, представляющий Демократическую партию, отметил, что достаточных доказательств вмешательства российских хакеров в выборы президента Соединенных Штатов нет.

Слова Клинтон о хакерских атаках на серверы демократов более чем сомнительны, — резюмировал Уорнер.

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