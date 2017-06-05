Владимир Путин: интервью американскому каналу NBC

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Санкт-Петербург, 5 июня. Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущей NBC Мегин Келли сказал, что хакеры могут быть где угодно — в России, в Азии и даже Америке. По словам президента России, эти хакеры могли очень ловко и профессионально перевести так называемые стрелки на Россию.

«Вы не можете себе такого представить? А я могу», — пояснил Владимир Путин.

Напомним, что американские СМИ в течение долгого времени пытались обвинить Россию в том, что она через своих хакеров повлияла на результат президентских выборов в США. Президент РФ Владимир Путин всегда отрицал как атаки русских хакеров, так и то, что Россия повлияла на исход президентских выборов в США.

Как утверждает Келли, в начале этой недели позиция президента Путина по данному вопросу изменилась, и в этой истории продолжают появляться все новые детали, о которых расскажут на телеканале NBC в 2 часа ночи по московскому времени.

«Также у меня была возможность поговорить с ним на самые разные темы, от санкций до Сирии. Потом у нас появилась возможность подробно обсудить все детали предполагаемого вмешательства в наши выборы. Я спросила его про Джареда Кушнера, зятя президента Трампа, о том, как они были во всем замешаны, и о чем он говорил с ними. И я спросила его еще о кое-ком, кто сейчас во всех новостях, об уволенном президентом Трампом советнике по национальной безопасности, генерале Майкле Флинне», — рассказала о своем разговоре с Путиным журналистка NBC Мегин Келли.