Путин получил из Приднестровья просьбу не допустить усиление блокады Украиной и Молдавией

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Москва, 4 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин получил просьбу не допустить усиление блокады со стороны Украины и Молдавии от Общеприднестровского народного форума (ОНФ). Об этом сообщает ТАСС.

Следует отметить, что ОНФ объединяет наиболее крупные организации общественников Приднестровья. В обращении констатируется значительный рост напряженности вокруг республики.

Общественники просят Путина принять меры, чтобы не допустить прямой блокады ПМР со стороны Украины и Молдовы при поддержке Европейского Союза. В просьбе ОНФ подчеркивается, что действия киевских и кишиневских властей противоречат достигнутым ранее договоренностям.

Ранее глава Молдавии Игорь Додон заявил, что проблема Приднестровья не может быть решена без участия России.