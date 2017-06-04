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Политика
Путин получил из Приднестровья просьбу не допустить усиление блокады Украиной и Молдавией

Путин получил из Приднестровья просьбу не допустить усиление блокады Украиной и Молдавией

23:59  4 Июня 2017
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Путин получил из Приднестровья просьбу не допустить усиление блокады Украиной и Молдавией

Москва, 4 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин получил просьбу не допустить усиление блокады со стороны Украины и Молдавии от Общеприднестровского народного форума (ОНФ). Об этом сообщает ТАСС.

Следует отметить, что ОНФ объединяет наиболее крупные организации общественников Приднестровья. В обращении констатируется значительный рост напряженности вокруг республики.

Общественники просят Путина принять меры, чтобы не допустить прямой блокады ПМР со стороны Украины и Молдовы при поддержке Европейского Союза. В просьбе ОНФ подчеркивается, что действия киевских и кишиневских властей противоречат достигнутым ранее договоренностям.

Ранее глава Молдавии Игорь Додон заявил, что проблема Приднестровья не может быть решена без участия России.

#владимирпутин
Сергей Свазовский
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