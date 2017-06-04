Чайка объяснил нападки Браудера на свою семью

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Санкт-Петербург, 4 июня. Генеральный прокурор России Юрий Чайка полагает, что осужденный за финансовые махинации в РФ глава Hermitage Capital Уильям Браудер осуществляет нападки на его семью, чтобы дискредитировать правоохранительные органы Российской Федерации. Об этом Чайка заявил в ходе Петербургского международного экономического форума.

По мнению прокурора, Браудер хочет воспрепятствовать проведению дальнейшего расследования. Однако правоохранителям удалось вывезти из Кипра множество документов, подтверждающих махинации финансиста.

Ранее генеральная прокуратура РФ инициировала проверку правомерности сделки Браудера в отношении акций «Газпрома».