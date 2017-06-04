Сирия: САА отразила атаки террористов в Даръа

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Дамаск, 4 июня. Сирийские правительственные войска отразили наступление террористов запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает телестанция «Аль-Манар».

Отмечается, что на протяжении дня САА вела ожесточенные бои против террористов в районе Эль-Маншиа, открывающего путь к жилым кварталам города.

Правительственные войска отразили наступление.

Накануне сообщалось, что армия Сирийской Арабской Республики сумела преодолеть первую линию обороны запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* в Даръа.

* Организация запрещена на территории РФ.