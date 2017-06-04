Видео массовой драки девушек в Махачкале появилось в Сети

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Махачкала, 4 июня. В сети Интернет появилась видеозапись драки между молодыми девушками возле развлекательного комплекса в Махачкале.

На записи видно, как участница конфликта избивает свою противницу, нанося интенсивные удары по голове и в другие области тела. Благодаря вмешательству неравнодушных людей противоправные действия были пресечены.

По имеющимся данным, никто из пострадавших в ходе потасовки не обратился за помощью медиков.

Ранее в Москве произошла массовая драка автолюбителей, не поделивших места на парковке.