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Видео массовой драки девушек в Махачкале появилось в Сети

Видео массовой драки девушек в Махачкале появилось в Сети

23:17  4 Июня 2017
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Видео массовой драки девушек в Махачкале появилось в Сети

Махачкала, 4 июня. В сети Интернет появилась видеозапись драки между молодыми девушками возле развлекательного комплекса в Махачкале.

На записи видно, как участница конфликта избивает свою противницу, нанося интенсивные удары по голове и в другие области тела. Благодаря вмешательству неравнодушных людей противоправные действия были пресечены.

По имеющимся данным, никто из пострадавших в ходе потасовки не обратился за помощью  медиков.

Ранее в Москве произошла массовая драка автолюбителей, не поделивших места на парковке.

Сергей Свазовский
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