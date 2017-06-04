Собянин ожидает падение цен на жилье в Москве из-за реновации

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Москва, 4 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что реализация программы реновации будет способствовать падению цен на жилую недвижимость в Москве.

По его словам, столица испытывает недостаток нового жилья. Подавляющее большинство покупателей составляют москвичи, — добавил Собянин. По его словам, реновация даст возможность возвести дополнительные квадратные метры.

Цены на недвижимость, вероятнее всего, будут снижаться, — сказал мэр.

Накануне сообщалось, что «ЛенСпецСМУ» может завершить старейший долгострой Петербурга.