Концерт в память о жертвах теракта в Манчестере собрал 50 тыс. зрителей

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Манчестер, 4 июня. Концерт «One Love» в память о жертвах теракта в Манчестере посетили 50 тысяч зрителей. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что началу мероприятия предшествовала минута молчания. На концерте выступили Ариана Гранде, Джастин Бибер, Фаррел Уильямс, Кэти Перри, Майли Сайрус, группы Coldplay, Take That и другие популярные исполнители.

Ранее сообщалось о визите Арианы Гранде в больницу, где проходят лечение дети, пострадавшие в теракте на стадионе Манчестера во время выступления певицы. Ребята получили от исполнительницы подарки.