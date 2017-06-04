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Весь мир
Сирия: SDF освободили от ИГИЛ шесть деревень западнее Ракки

Сирия: SDF освободили от ИГИЛ шесть деревень западнее Ракки

22:43  4 Июня 2017  /обновлено: 22:50  04 Июня 2017
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Сирия: SDF освободили от ИГИЛ шесть деревень западнее Ракки

Дамаск, 4 июня. Сирийские демократические силы (SDF) освободили шесть деревень на подступах к Ракке в Сирии от запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

Уточняется, что среди освобожденных населенных пунктов Хатунья, Хави-эль-Хава, Мазраат Рабия и Мазраат Кватанья.

Ранее сообщалось, что SDF при поддержке Соединенных Штатов Америки освободили город Аль-Мансура, расположенный недалеко от города Ракка.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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