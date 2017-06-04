Выжившая в бойне под Тверью женщина рассказала о случившемся

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Тверь, 4 июня. Женщина, уцелевшая в инциденте в поселке Редкино Тверской области, в результате которого были убиты девять человек, рассказала о произошедшем.

Женщина спаслась, спрятавшись под одеялом. Она стала единственным человеком, не пострадавшим от убийцы.

По ее словам, преступник сначала убил людей, находившихся на улице. Затем он вошел внутрь здания, убив супружескую пару и 92-летнюю женщину, ветерана Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что девятьчеловек, погибшие под Тверью, поплатились жизнями за то, что не поверили убийце. Тот утверждал, что служил в ВДВ. В дальнейшем выяснилось, что правда была на стороне погибших.