Жители Сочи раскритиковали мэра, бросившего на землю подарки для детей
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Краснодарский край, 4 июня. Жителей Сочи возмутило поведение мэра города Анатолия Пахомова на мероприятии, которое было приурочено ко Дню защиты детей.
Согласно предварительным данным, глава Сочи поздравил детей и бросил им пакет с подарками прямо на землю.
«Тут мячи и все остальное», — отметил Пахомов.
Пользователи соцсетей действия политика не оценили.
«Родители почему смолчали?» – удивились комментаторы
«У детей никакого самолюбия нет, отвратительная картина», — возмутилась пользователь Елена.
«Пипл схавает. Во всех смыслах», — подчеркнула Надежда.
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