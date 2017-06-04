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Общество
Жители Сочи раскритиковали мэра, бросившего на землю подарки для детей

Жители Сочи раскритиковали мэра, бросившего на землю подарки для детей

22:39  4 Июня 2017
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Жители Сочи раскритиковали мэра, бросившего на землю подарки для детей

Краснодарский край, 4 июня. Жителей Сочи возмутило поведение мэра города Анатолия Пахомова на мероприятии, которое было приурочено ко Дню защиты детей.

Согласно предварительным данным, глава Сочи поздравил детей и бросил им пакет с подарками прямо на землю.

«Тут мячи и все остальное», — отметил Пахомов.

Пользователи соцсетей действия политика не оценили.

«Родители почему смолчали?» – удивились комментаторы

«У детей никакого самолюбия нет, отвратительная картина», — возмутилась пользователь Елена.

«Пипл схавает. Во всех смыслах», — подчеркнула Надежда.

#сочи
Алексей Громов
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