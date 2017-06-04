Май в Москве стал самым холодным в 21-м столетии

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Москва, 4 июня. Прошедший май стал самым холодным в Москве в 21-м веке. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Средняя температура в мае составила 10,9 °С, что на 2,2 °С ниже нормы. Кроме того, количество осадков более чем в полтора раза превысило нормативное значение. В то же время, средняя температура весенних месяцев близка к обычным показателям за счет теплого марта, — отметили в Гидрометцентре.

Ранее синоптики пролили свет на то, какую погоду стоит ждать москвичам летом.